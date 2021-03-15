Yangın, Kasımpaşa Bülent Demir Caddesi üzerinde saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, iki katlı inşaat malzemeleri deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Cadde üzerindeki itfaiye araçları nedeniyle trafikte bir süre yoğunluk yaşandı.