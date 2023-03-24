Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 12:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde gönüllü berber ve kuaförler depremzedelerin saçını kesti
Kırklareli'nde berber ve kuaförler, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenerek kentte misafir edilen depremzedelerin saç bakımını yaptı.
Kırklareli Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Odası üyeleri, Kredi Yurtlar Kurumu Şemseddin Sami Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedeler için özel alan oluşturdu.
Yaklaşık 20 berber ve kuaför, gönüllü olarak depremzedelerin saç tıraşları ve bakımlarını gerçekleştirdi.
Oda Başkanı Kurtuluş Karakahya, meslektaşları ile depremzedelerin yanında olabildikleri için gurur duyduğunu belirtti.
Yaraların el birliği ile sarılabileceğini vurgulayan Karakahya, destek verenlere teşekkür etti.
Etiketler: Kırklareli
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