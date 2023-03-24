Haber Giriş: 24 Mart 2023 Cuma 11:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresun'da uyuşturucu operasyonu
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenledikleri operasyonda, M.K. ve Y.G'yi gözaltına aldı.
Zanlıların üzerinde yapılan aramada 83,3 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K. ve Y.G, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Giresun
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