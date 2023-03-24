Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Çankırı'da yaşayan 18-35 yaş arası engelli bireylerin sosyal hayata uyumunun artırılması amacıyla geliştirilen proje kapsamında, Çankırı Belediyesi bünyesinde oyuncak yapımı, dikiş, bilgisayar ve kafe hizmetleri kursları verilecek.

Engelli bireylerin iş gücü konusunda geliştirilmesine olanak sağlayacak proje kapsamında gençlerin ailelerine yönelik "Bedenimi Tanıyorum ve Mahremiyet" eğitimleri de sunulacak.

Bu kapsamda Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Çankırı'ya gelerek Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'i ziyaret etti, belediyenin engellilere yönelik hizmetleri hakkında bilgi aldı.

Engelliler ile ilgili Çankırı'da beklentilerinin üzerinde çalışma gördüklerini belirten Armitage, "Başvurular arasında en çok etkilendiğimiz proje, Çankırı Belediyesine aitti. Avustralya Büyükelçiliği olarak çok değerli eğitim programlarıyla Çankırı Belediyesine engelli bireylerin güçlenmesi ve topluma aktif katılımı için verdiğimiz destekten gurur duyuyoruz. Projemizin açılışını Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nde yapmış olmak bizim için ayrıca onur verici" ifadesini kullandı.