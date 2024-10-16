Kırklareli'nde "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesi eğitim ve bilgilendirme toplantısı yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğünce Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezinde yapılan toplantıya, Vali Uğur Turan ve eşi Nihal Turan, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu ile kurum müdürleri katıldı.

Vali Turan, konuşmasında, uyuşturucu ile mücadelede herkesin desteğini beklediklerini söyledi.

İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen proje kapsamında uyuşturucuyla mücadelede annelerin önemli rolü olduğunu ifade eden Turan, uyuşturucuyla mücadelede annelerin hassasiyetini ve duyarlılığını arttırmayı amaçladıklarını kaydetti.

Turan, annelerden çocuklarının takibini yapmalarını, karşılaştıkları olumsuzluklarda da kolluk kuvvetlerinden destek almalarını istedi.

Toplantıda, katılımcılara uyuşturucuyla mücadele konusunda bilgiler verildi.