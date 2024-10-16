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Güncel
AA 16.10.2024 18:09

Erzurum'da otizmli çocuğun park hayali gerçeğe dönüştürüldü

Erzurum'da hastalığı nedeniyle köydeki çocuk parkına gidemeyen 9 yaşındaki otizmli çocuğun park hayali, Aziziye Belediyesince gerçeğe dönüştürüldü.

Erzurum'da otizmli çocuğun park hayali gerçeğe dönüştürüldü

İlçeye 80 kilometre uzaklıktaki Akdağ Mahallesi'nde yaşayan Hatice Sakin, bir süre önce Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'la görüşerek, özel bakıma ihtiyaç duyan 9 yaşındaki otizmli oğlunun köydeki çocuk parkına gidemediğini, bu yüzden çok üzüldüğünü ve oğlunun kendisinden park istediğini söyledi.

Bunun üzerine Akpunar, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerine Mahir'in yaşadığı evin bahçesine oyun grubu kurulması talimatı vererek, sosyal medya hesabından "Sana söz balam, istediğin parkı hemen yarın evinin bahçesine kuruyoruz. Yeter ki sen iste… Yeter ki sen gül" paylaşımda bulundu.

Akpunar, evinin bahçesine oyun parkı kurularak hayalleri gerçeğe dönüşen Mahir'i ve aileyi ziyaret ederek, parkın hayırlı olmasını diledi.

"Parkı Mahir'e götürdük"

Aziziye Belediye Başkanı Akpunar, Mahir'in en büyük isteğinin çocuk parkı olduğunu belirterek, "Normalde köylerimizde oyun gruplarımız bulunuyor ancak Mahir, özel durumu dolayısıyla evinden ayrılamıyor ve parka gidemiyor. Bu durumu öğrenince biz de 'madem Mahir parka gidemiyor o halde biz de parkı Mahir’e götürürüz' diyerek evinin bahçesine park yaptık. Bu parkın adını 'Mahir Parkı' koyduk. O gülsün, yüzündeki gülücükler bize fazlasıyla yeter." ifadelerini kullandı.

Mahir’in annesi Sakin de oğlunun isteğini geri çevirmeyen Akpunar'a teşekkür etti.

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