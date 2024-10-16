Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kaman'da pazar yerinde satış yapan kadın esnafı ziyaret etti.

Kadın esnafa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi veren jandarma personeli, şiddete maruz kalanların ve ihtimali bulunanların güvenlik güçlerine ulaşmalarını istedi.

KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren personel, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitim verdi.

Öte yandan çocuklara da jandarma mesleği hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetini içeren broşür ve boyama kitabı hediye edildi.