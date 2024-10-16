Çok Bulutlu 16.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 16.10.2024 18:00

Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, pazar yerinde tezgah açan kadın esnafı bilgilendirdi.

Kırşehir'de jandarma kadın esnafı bilgilendirdi

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Kaman'da pazar yerinde satış yapan kadın esnafı ziyaret etti.

Kadın esnafa Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi ile Kadın Destek Uygulaması hakkında bilgi veren jandarma personeli, şiddete maruz kalanların ve ihtimali bulunanların güvenlik güçlerine ulaşmalarını istedi.

KADES programı hakkında kadınları bilgilendiren personel, uygulamanın telefonlara indirilerek doğru kullanımı konusunda da eğitim verdi.

Öte yandan çocuklara da jandarma mesleği hakkında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetini içeren broşür ve boyama kitabı hediye edildi.

ETİKETLER
Kırşehir KADES
Sıradaki Haber
Manisa'da sahte sikkelerle dolandırıcılık şüphesiyle 2 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:30
Borsa günü yükselişle tamamladı
18:15
Karadeniz Teknik Üniversitesine 58 akademisyen alınacak
18:03
Bakan Yerlikaya, Malatya'da depremden etkilenen esnaf ve vatandaşları ziyaret etti
17:46
Sorumlu Sosyal Medya Etkileyicileri Eğitim Programı başlıyor
17:42
Avustralya, Ukrayna'ya 49 tank gönderecek
17:39
Elazığ Şehir Hastanesi deprem izolatörleri sayesinde güvenle hizmet verdi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
İsrail saldırısında hayatını kaybeden Lübnanlılar için cenaze töreni düzenlendi
FOTO FOKUS
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
Depremde binanın çatısından düşen parçaların altında kalmaktan son anda kurtuldular
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ