Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, iki bölgedeki 9 Afganistan uyruklunun yurda yasa dışı yollarla girdiğini belirledi.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
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