Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınları ile Şükrüpaşa köyünde düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
İşlemleri tamamlanan yabancı uyruklular, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Etiketler: Kırklareli Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz