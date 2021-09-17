Haber Giriş: 17 Eylül 2021 Cuma 14:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da azasını silahla yaralayan muhtar gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Adana'nın Yumurtalık ilçesinde azasını silahla yaraladığı öne sürülen muhtar gözaltına alındı.
Sahil kenarındaki bir lokantada, Gölovası Mahalle Muhtarı Metin G. ile aza Kemal O. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Olayın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin G, tabancayla Kemal O'yu yaraladı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Kemal O'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Metin G. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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