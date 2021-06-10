Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 5 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında yabancı uyrukluların olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, 5 Irak uyrukluyu yakaladı.
Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne süren düzensiz göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Kırklareli
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