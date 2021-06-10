Haber Giriş: 10 Haziran 2021 Perşembe 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Ankara çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, Ankara çevrelerinde önümüzdeki 3 saat süresince sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Meteoroloji Yağış Sağanak
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