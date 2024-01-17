Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.01.2024 16:23

Kırklareli'nde 3 sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis

Kırklareli'nde, kamyonetle "göçmen kaçakçılığı" yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 3'ü, 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Kırklareli'nde 3 sanığa "göçmen kaçakçılığı"ndan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis
[TRT Haber (arşiv)]

Kırklareli 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklardan T.I. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanık T.T. ile tutuklu sanıklar M.G. ve Y.E.B. ve avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkemeye sunulan belgelerin okunmasıyla başlayan duruşmada, Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaa verdi.

Savcı mütalaasında, sanıklardan M.G, Y.E.B. ve T.I'nın "göçmen kaçakçılığı" suçundan cezalandırılmasını, T.T'nin ise beraatini talep etti.

Sanık ve avukatlarının mütalaaya karşı savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklardan M.G, Y.E.B. ve T.I'ya "göçmen kaçakçılığı" suçundan 10 yıl 11 ay 7 gün hapis ile 500 bin lira adli para cezası verdi.

T.I'nın hükümle tutuklanmasına, diğer sanık T.T'nin ise beraatine karar verildi.

ETİKETLER
Kırklareli
Sıradaki Haber
Bartın'da yoğun sis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!
17:27
Emine Erdoğan'dan İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya ilişkin paylaşım
17:28
Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik
17:35
Fethiye'de güneşli hava sahilde yoğunluk oluşturdu
17:16
İran, Pakistan topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenlediğini doğruladı
17:07
Ayhan Bora Kaplan için istenen ceza belli oldu
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ