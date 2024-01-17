Duman 9.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.01.2024 16:15

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

Zonguldak’ta kontrolden çıkan otomobil istinat duvarına çarparak takla attı. Kazada 3 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı
[TRT Haber (arşiv)]

Zonguldak-Ankara karayolu Gökgöl tüneli mevkisinde yaşandı.

Siyami O. idaresindeki otomobil, havanın yağışlı olması sebebiyle kontrolden çıktı. Yol kenarındaki istinat duvarına çarpan otomobil takla atarak durabildi.

Sürücü Siyami O. ve araçta bulunan yolcular Ramazan Ö.  ve Serkan K.'nin imdadına çevredeki sürücüler yetişti. Ters dönen araçtan çıkartılan yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti.

İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ZBEÜ Hastanesi ile Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler kazadan sonra yol güvenliği alırken kazaya karışan otomobil çekici yardımıyla çekildi. 

ETİKETLER
Zonguldak
Sıradaki Haber
Çankırı'da Filistin yararına kermes düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:35
Uzaya giden ilk Türk astronot kimdir? Cevabı biliyorsan hemen mobil yarışma TRT Bil Bakalım’ı indir!
17:27
Emine Erdoğan'dan İlk Türk uzay yolcusu Gezeravcı'ya ilişkin paylaşım
17:28
Bakan Şimşek: Tahsilat performansımızı iyileştirdik
17:35
Fethiye'de güneşli hava sahilde yoğunluk oluşturdu
17:16
İran, Pakistan topraklarındaki hedeflere saldırılar düzenlediğini doğruladı
17:07
Ayhan Bora Kaplan için istenen ceza belli oldu
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
İsrail ordusunun çekildiği Gazze'nin Nasirat Kampı'ndaki yıkım
FOTO FOKUS
Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
Uzayda 13 bilimsel deney yapılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ