"Uluslararası Sakin Şehir" ağına 2012 yılında katılan Vize'de dağların eteklerindeki ağaçlar sarı, kahverengi ve yeşilin farklı tonlarıyla görsel şölen sunuyor.

Karadeniz ikliminin de hakim olduğu ilçede fotoğrafçılar yağlı boya tabloları aratmayan eşsiz manzarayı fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştiriyor.

Orman içi patika yolların yanı sıra derelere dökülen sarı yapraklar ile yeşil tonlarını her mevsim koruyan bitkiler, renkten renge geçiş yaparak ziyaretçilerine dinginlik veriyor.

Bölgeye gelen yerli ve yabancı turistler yağışların etkisiyle adeta gürleyen dereleri ve kuş sesleri ile ormanların derinliklerindeki eşsiz manzaranın keyfini çıkarıyor.

Kıyıköy beldesinde denize akan derelerde tekne ve kano keyfi yapanlar da doğanın eşsiz güzelliği ile huzur buluyor.

Bazı vatandaşlar ise bölgede çadır kurup kamp yapıyor.