Haber Giriş: 21 Haziran 2022 Salı 16:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de yol kontrolünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de yolcu otobüsünde uyuşturucu madde ile yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında, Kırıkkale-Ankara kara yolu hızlı tren köprüsü altındaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu.
Araçta yapılan kontrollerde yolculardan C.V'nin durumundan şüphelenen ekipler, şüphelinin üzerinde yaptığı aramada, bir miktar metamfetamin ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "uyuşturucu madde ticareti yapmak ve sağlamak" suçundan hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Kırıkkale Uyuşturucu
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