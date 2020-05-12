İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ankara'dan Çorum'a bir araçla uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi üzerine, söz konusu araç ve şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.

Kırıkkale girişinde aracı durduran ekipler, araçta ve şüpheliler üzerinde yaptığı aramada, 15 gram eroin, 53 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile uyuşturucu içiminde kullanılan bazı malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin işlemleri devam ediyor.