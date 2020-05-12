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Adıyaman'da gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da gümrük kaçağı 11 cep telefonu ele geçirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Adıyaman Şanlıurfa kara yolunda durumundan şüphelendiği plakası belirtilmeyen bir otomobili durdurdu.
Ekipler otomobilde yaptıkları aramada 11 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirdi.
Gözaltına alınan M.N.F. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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