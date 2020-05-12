İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu, kaçak sigara ve tütün satışı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

İki iş yeri, iki ev ve 4 araçta yapılan aramada bir miktar kaçak tütün, 2 bin 850 paket sigara, elektronik sigara likidi ve filtresi ile 60 etil alkol ele geçirildi.

Yakalanan 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.