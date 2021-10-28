Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen aşı, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde gönüllülere uygulanıyor.

Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birgül Kaçmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, aşının TURKOVAC'ın Faz-3 klinik çalışması olduğunu söyledi.

Aşıyı hatırlatma dozu olarak kullandıklarını aktaran Kaçmaz, şöyle konuştu:

"Gönüllülerin 2 doz Sinovac aşısı yaptırmış olması, Kovid-19 geçirmemiş olması öncelikle dikkat ettiğimiz kriterler arasında. İki doz Sinovac aşısı yaptırmış ve aradan 3 ay geçmiş gönüllülerimiz TURKOVAC'ın Faz-3 çalışmasına katılabilir ve gönüllü olabilir. Bu, açık etiketli bir çalışma. Hastalar TURKOVAC ya da Sinovac aşısı tercih edecekler. Bu çalışmanın amaçlarından bir tanesi TURKOVAC aşımızın etkinliğini ve güvenilirliğini test etmek. İki aşının hatırlatma dozu etkinliğini ve güvenilirliğini araştıracağız."

Kaçmaz, "Bir an önce gönüllü sayımıza ulaşıp, çalışmanın sonuçlanmasını hedefliyoruz. Ülke genelinde 7 bin 400 kadar gönüllü aranıyor. Aşının bir an önce kullanım onayı alması için gönüllü sayımıza erkenden ulaşmayı amaçlıyoruz. İlimizde de bu kriterlere uyan gönüllülerimiz varsa en kısa sürede merkezimize bekliyoruz." dedi.