Haber Giriş: 24 Mayıs 2022 Salı 10:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de sağanak ve dolu etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de aniden bastıran sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Kent merkezinde etkisini gösteren sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte zor anlar yaşadı.
Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlardan bazıları, taksi durakları, ATM'ler ve iş yerlerinin tenteleri altında yağmurun dinmesini bekledi, bazıları ise sağanağa aldırmadan yürümeye devam etti.
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