Kırıkkale'de kış mevsimi hazırlıkları görüşüldü

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 43 ilin geçiş noktasında bulunan Kırıkkale'de, olumsuz hava koşullarına bağlı yaşanabilecek can ve mal kayıplarını engellemek ve en aza indirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi personelleri sunum yaptı.

Vali Makas, toplantıda, vatandaşların kışı sorunsuz geçirebilmeleri ve yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için bütün kurumlarının koordineli bir şekilde çalışma yürüteceğini açıkladı.