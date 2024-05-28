Kırıkkale'de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Ellerinde taşıdıkları Türk ve Filistin bayraklarıyla Devlet Bahçeli Bulvarı'nda bir araya gelen İnsan ve Medeniyet Hareketi Vakfı üyeleri, İsrail aleyhine bir süre slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Genç Hareket Sorumlusu Oğuzhan İncekara, 8 ay boyunca her gün kınadıkları siyonist İsrail tarafından, 2 gün önce "2371 Blok" adı verilen Refah bölgesine sığınan Filistinli sivillerin yakılarak şehit edildiğini söyledi.

Titreyen her yürek ve haykıran her dilin Filistin için bir eylem olduğunu aktaran İncekara, şöyle konuştu:

"Bizler bu davayı sadece yüreklerde ve dillerde değil, hayatımızın her alanında, kampüsümüzde, iş yerimizde ve yetiştireceğimiz nesillerde yaşatmak zorundayız. O zaman bugünü bir milat bilip, Mescid-i Aksa'nın bahçesinde özgür Filistinli kardeşlerimizin evlerinde tekrardan bir araya geleceği güne kadar durmadan, yorulmadan, inancımızı kaybetmeden ve dünyevi kaygılar gütmeden bu davanın birer fertleri olacağımıza hep birlikte söz verelim."

Gruptakiler yapılan duanın ardından dağıldı.