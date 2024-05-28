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Güncel
AA 28.05.2024 21:32

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü

Edirne'de tarihi köprüden tarlaya düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Edirne'de alkollü sürücünün kullandığı araç tarihi köprüden tarlaya düştü

C.A'nın kullandığı kamyonet Tarihi Saraçhane Köprüsü'nde kontrolden çıkıp tarlaya düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan hafif yaralı sürücü, tedaviyi kabul etmedi.

Polis ekiplerinin kontrolünde 3.08 promil alkollü olduğu belirlenen sürücünün ehliyetine el konuldu.

Sürücüye trafik kuralları ihlali ve köprüye zarar vermekten para cezası uygulandı.

Olay yerinde gelen sürücünün babası ise gözyaşlarını tutamadı.

C.A, ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

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