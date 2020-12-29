Haber Giriş: 29 Aralık 2020 Salı 10:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de sabah saatlerinde bir iş yerine giren otomobilin sürücüsü yaralandı.
Çalılıöz Mahallesi 516. Sokak'ta Hatice Uzar, park halindeki 06 VOU 43 plakalı otomobili hareket ettirdiği sırada kontrolden çıkan araç iş yerine girdi.
Kazada yaralanan Uzar, 112 Acil Servis ekiplerince Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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