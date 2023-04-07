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Güncel
AA 07.04.2023 15:08

Kırıkkale'de gıda üreten iş yerleri denetlendi

Kırıkkale'de gıda kontrol ekiplerinin ramazan ayı dolayısıyla gıda üretim yerlerinde denetimleri devam ediyor.

Kırıkkale'de gıda üreten iş yerleri denetlendi
[Fotograf: AA]

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, İl Müdürü Sırrı Yılmaz'ın talimatları kapsamında ekiplerin il genelinde ekmek, pide, unlu, tatlı ve şekerli mamuller, et ve süt ürünleri üretim satış yerleri ile toplu tüketim yerlerini denetlediği ifade edildi.

Özellikle "ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satışının yapıldığı işletme denetimlerine ağırlık verildiği aktarılan açıklamada, vatandaşların gıdalarla ilgili her türlü sorunlarına da Alo 174 Gıda Hattı üzerinden hizmet verildiği ifade edildi.

Açıklamada, denetimlerin ramazan ayı boyunca titizlikle devam edeceği kaydedildi.

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