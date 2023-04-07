Parçalı Bulutlu 5.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 07.04.2023 15:07

Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Edirne'de Polis Haftası dolayısıyla şehit polisler için mevlit okutuldu.

Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu
[Arşiv]

Cuma namazı öncesi Üç Şerefeli Cami İmam Hatibi Emin Eneç ve müezzinler ilahiler okudu, dua etti.

Müftü Yardımcısı Adem Özsoy da şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Polis teşkilatının katıldığı mevlitte şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edilmesinin ardından cuma namazı kılındı.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Polis teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Alçalar, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dün şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bütün Türkiye'de aynı anda bu etkinlikler yapılıyor. Şehitlerimizin anneleri, babaları ve çocukları ziyaret ediliyor. Bugün de şehitlerimiz için mevlit okuttuk. 10 Nisan'da şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret edeceğiz, çelenk koyacağız. Bu sene biraz buruk kutluyoruz bu etkinlikleri deprem felaketi yüzünden."

ETİKETLER
Edirne
Sıradaki Haber
Artvin'de İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı yapıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:04
İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria’da 2 Filistinliyi yaraladı
01:58
Bolu'da tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi
01:47
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
01:29
Bayburt'ta otomobil devrildi: 3 kişi hayatını kaybetti
01:40
Taksim Camii'ne 'Mescid-i Aksa'ya selam olsun' mahyası
00:51
20 milyon güneş ağırlığında 'görünmez canavar' denilen yeni bir kara delik bulundu
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
Cezayirliler 4 yıl aradan sonra toplu iftarlarda buluşuyor
FOTO FOKUS
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
Bayraktar Milli Teknoloji Merkezi kapılarını açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ