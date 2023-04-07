Edirne'de şehit polisler için mevlit okutuldu

Cuma namazı öncesi Üç Şerefeli Cami İmam Hatibi Emin Eneç ve müezzinler ilahiler okudu, dua etti.

Müftü Yardımcısı Adem Özsoy da şehit polisler için Kur'an-ı Kerim okudu.

Polis teşkilatının katıldığı mevlitte şehitler ve depremde hayatını kaybedenler için dualar edilmesinin ardından cuma namazı kılındı.

Edirne Emniyet Müdürü Mustafa Alçalar, namazının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, her yıl polis teşkilatının kuruluş yıl dönümünde etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Polis teşkilatının 178. kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirten Alçalar, şunları kaydetti:

"Bu hafta içerisinde çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Dün şehit ailelerimizi evlerinde ziyaret ettik. Bütün Türkiye'de aynı anda bu etkinlikler yapılıyor. Şehitlerimizin anneleri, babaları ve çocukları ziyaret ediliyor. Bugün de şehitlerimiz için mevlit okuttuk. 10 Nisan'da şehitlerimizi kabirlerinde ziyaret edeceğiz, çelenk koyacağız. Bu sene biraz buruk kutluyoruz bu etkinlikleri deprem felaketi yüzünden."