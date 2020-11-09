Haber Giriş: Kaynak: AA
Kırıkkale'de define arayan 6 şüpheli suçüstü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde, define arayan 1'i kadın 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl ve ilçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, Eskialibudak köyü Karabudak mevkisinde define için kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyonda, başka ilden geldikleri belirlenen biri kadın 6 şüpheli kazı yaptıkları sırada yakalandı, kullandıkları aletlere el konuldu.
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