İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde araçlara yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 552 sürücüye, drift yapmak, seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, yaya önceliğine uymamak, emniyet kemeri takmamak, kask kullanmamak, hurdaya ayrılmış aracı kullanmak, aracın plakanın okunmasını engelleyecek şekilde değişiklik yapmak, tescilli aracı plakasını takmadan kullanmak, duman ve gürültü çıkaran araç kullanmak, araç muayenesini yaptırmamak ve ehliyetsiz araç kullanmak gibi nedenlerle 229 bin 218 lira para cezası uygulandı.

Ekipler, 2 araç ile 23 motosikleti de trafikten men etti.