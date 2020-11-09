Balkanlar'ın havasını, nazlı nazlı akışıyla getiren Meriç Nehri'ni, sonbaharda ağaçlar sarı tonlarında selamladı.

Ağaçlardaki sonbahar tonları, kentin büyüsünü daha da artırdı.

Şehrin içinden geçen nehir boyunca yükselen ağaçlar, yapraklarını dökmeden önce var güçleriyle, kışa girmeden bir dinginlik yaşamak isteyenleri davet ediyor.

Sonbaharda ayrı bir kızıllıkla batan güneş ise hazan mevsimi renkleriyle birleştiğinde, insanların karşısına izlenmesine doyum olmayan manzaralar çıkarıyor.