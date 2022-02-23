Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de çöken çardağın altında kalan 2 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'de çardağın çökmesi sonucu yaralanan 2 işçi hastaneye kaldırıldı.
Kırıkkale'de alınan bilgiye göre, Aşağı Mahmutlar Mahallesi Dağevi köyü yolu mevkisinde M.K'ye ait arsada yapımı devam eden çardak, üzerinde bir işçinin kiremit döşediği sırada çöktü. Tahta ve kiremitlerin altında kalan 2 işçi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bölgedeki vatandaşların da yardımıyla enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan işçiler Cebrail A. (30) ve Hüseyin S'nin (32) hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Kırıkkale
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