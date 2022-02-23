Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:45Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gölbaşı’nda hurda yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilerek yan yattı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kontrolden çıkan tır devrilerek yan yattı. Edinilen bilgiye göre, Erzurum istikametinden Hatay istikametine gitmekte olan M.D., idaresindeki 08 K 5641 plakalı Mercedes marka tır, Gölbaşı ilçesinin Ozan köyü girişinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Yaşanan kazada ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Etiketler: Adıyaman Trafik Kazası
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