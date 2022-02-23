Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.

Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.

Al Nahyan, Abu Dabi ve Moskova arasındaki ilişkilerin gücüne vurgu yaptı ve tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.

Al Nahyan-Lavrov görüşmesinin Ukrayna krizinin tırmandığı sırada gerçekleşmesi dikkat çekerken, haberde Ukrayna'daki duruma ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.