Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
BAE ile Rusya ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü
Birleşik Arap Emirlikleri ile Rusya, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile ortaklık ilişkilerinin güçlendirilmesini görüştü.
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüştü.
Görüşmede, BAE ve Rusya arasındaki ortak stratejik ve dostluk ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alındı.
Al Nahyan, Abu Dabi ve Moskova arasındaki ilişkilerin gücüne vurgu yaptı ve tüm alanlarda iş birliğini güçlendirme arzusunu dile getirdi.
Al Nahyan-Lavrov görüşmesinin Ukrayna krizinin tırmandığı sırada gerçekleşmesi dikkat çekerken, haberde Ukrayna'daki duruma ilişkin herhangi bir ifadeye yer verilmedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 21 Şubat'ta, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı.
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