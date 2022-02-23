Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırıkkale'de bir evden çalınan malzemeler jandarma tarafından bulundu
[Fotoğraf: AA]
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde bir evden çalınan eşyalar, jandarma ekiplerince bulunarak sahibine teslim edildi.
Valilikte yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Ankara'da ikamet eden N.E'nin Çerikli beldesindeki evinden bazı malzemelerin çalınması üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Çalınan koltuk, buzdolabı, çamaşır makinesi, televizyon ve bazı ev eşyalarını bulan jandarma ekipleri, malzemeleri sahibine teslim etti.
Şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Kırıkkale Jandarma Genel Komutanlığı
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