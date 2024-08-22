Kırıkkale'de başkalarına ait banka ve kredi kartlarıyla bahis oynayan şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı bahisle mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Ekipler, H.M.K'nin güven sağladığı kişilerden ücret karşılığında kiraladığı banka ve kredi kartlarını yasa dışı bahiste kullandığını ve kiraladığı bir banka hesabında yaklaşık 850 bin lira tutarında işlem gerçekleştirdiğini tespit etti.

Hesaptaki paraya bloke konuldu.

Gözaltına alınan şüpheliye ait adreste yapılan aramada, çok sayıda dijital materyal, ruhsatsız tüfek, 5 fişek ve 3 bıçak ele geçirildi.