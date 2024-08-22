Erzurum'da hasta memnuniyet oranı yükseliyor

İl Sağlık Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda Erzurum'da 6 aylık sağlık hizmetleri ele alındı.



İl Müdürü Bedir toplantıyla ilgili açıklamada Erzurum'daki sağlık hizmeti memnuniyetinin arttığını belirterek şunları söyledi:

''İyinin sonu yoktur. 'Daha iyiye ulaşmak için her zaman bir yol vardır, yeter ki azimle çalışalım'' felsefesiyle insanımıza hizmet için değerlendirmelerde bulunduk. Bakanlığımızın e-Nabız verilerine göre yüzde 88.30 hasta memnuniyet oranı bizleri mutlu etse de daha çok çalışma konusunda şevklendiriyor"



Sağlık Bakanlığı'na ait sağlık tesislerimizin 2024 yılı ilk 6 aylık verilerine değinen Bedir, "Bu verilere üniversite hastanemiz ve özel sağlık tesisleri dahil değildir.

Sağlık Bakanlığımıza bağlı sağlık tesislerimizin 2024 yılı ilk altı aylık verileri;

Şehir Hastanesi, toplam başvuru sayısı1.357.086,

Toplam Acil Başvuru Sayısı, 338.768,

Toplam Ameliyat Sayısı 35.299,

Robotik Cerrahi ile Yapılan Ameliyat Sayısı 102,

Toplam Doğum Sayısı 2.975,

Toplam Yatan Hasta Sayısı 32.607,

Toplam Yoğun bakım Yatan Hasta Sayısı 4.667,

1.Basamak Sağlık Hizmetleri Aile Hekimliği ve Diğer Hizmetler Toplam Muayene Sayısı 2.567.018112

Acil Sağlık Hizmetleri Ambulanslarla Toplam Taşınan Vaka Sayısı 38.518

Helikopter Ambulansla Taşınan Vaka Sayısı 217

Ağız Diş Sağlığı Merkezi Toplam Hasta Başvurusu188.862

İl Geneli Toplam başvuru Sayısı 4.569.072’dir. Sağlıkta kaliteyi önemsiyoruz, en iyi hizmeti sunmak için yoğun gayret içerisindeyiz" dedi.