Açık 34.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.08.2024 12:00

Edirne'de YEDAM'ın faaliyetleri anlatıldı

Edirne Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nin faaliyetleri düzenlenen toplantıda tanıtıldı.

Edirne'de YEDAM'ın faaliyetleri anlatıldı

Yeşilay Bölge Koordinatörü Sebahattin Bilgiç, YEDAM'ın Çavuşbey Mahallesi'ndeki hizmet binasında düzenlenen programda yaptığı konuşmada, bağımlılıkların dünyanın sorunu olduğunu söyledi.

Bağımlı bir insana ulaşıp, dertlerine derman olma azmi ve gayretiyle çalıştıklarını belirten Bilgiç, "Bu hususta Yeşilay'ın bilinçlendirme ve rehabilitasyon çalışmaları var. Paydaş kurumlarımızla da çalışmalar yürütüyoruz." dedi.

Bilgiç, bağımlılıkla en güzel mücadelenin bağımlı olmamakla mümkün olduğunu dile getirdi.

Okullarda ciddi bilinçlendirme çalışmaları yürüttüklerini ifade eden Bilgiç, "Yeşilay Spor Kulübü ve Yeşil Sahne Kültür ve Sanat Derneği'ni kurduk. Bunlar aracılığıyla çok farklı faaliyetler yapıyoruz. Okullarda Yeşilay kulüpleriyle organize oluyoruz" diye konuştu.

Yeşilay Edirne Şubesi Başkanı Müzekka Bayrak ve Yeşilay Edirne Spor Kulübü Başkanı Ahmet Yence de kentte yürüttükleri faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Daha sonra YEDAM'ın sunduğu hizmetler ve yürütülen atölye çalışmaları anlatıldı.

Programa İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar da katıldı.

ETİKETLER
Edirne Yeşilay
Sıradaki Haber
Mengen'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:44
Vanlı aileler "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
14:43
Şanlıurfa'da izinsiz havai fişek satışı yasaklandı
14:28
Kocaeli'de tarihi eser niteliğinde 88 sikke ele geçirildi
14:41
Okullar 9 Eylül'de açılıyor: 1, 5 ve 9. sınıflarda 'yeni model' uygulanacak
14:28
Bulgaristan'da geçici Başbakan Glavçev, yeniden geçici hükümeti kuracak
14:25
İzmir Körfezi'ndeki kirlilik yayılıyor: Karşıyaka'da ölü balıklar görüldü
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
Troya'daki savaş hilesini simgeleyen "tahta at" restorasyonunda sona gelindi
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
Vaniköy'deki kaçak inşaat durduruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ