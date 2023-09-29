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Güncel
AA 29.09.2023 06:06

Kırıkkale'de 57 yıl 11 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan kesinleşmiş 57 yıl 11 ay hapis ve 1 milyon 199 bin 920 lira adli para cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kırıkkale'de 57 yıl 11 ay hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı
[Temsili Fotoğraf: TRT Haber]

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı, Keskin İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT timlerince aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma kapsamında, dolandırıcılık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 44 yaşındaki M.P'nin Üçevler köyünde olduğu belirlendi.

Ekipler, düzenlediği operasyonda hükümlüyü köydeki bir evde yakaladı.

Yapılan incelemede, hükümlünün kaçmak için evin arkasına ayrı bir pencere yaptığı tespit edildi.

Gözaltına alınan hükümlü hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "resmi belgede sahtecilik", "dolandırıcılık" ve "bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından 57 yıl 11 ay hapis ve 1 milyon 199 bin 920 lira adli para cezası bulunduğu belirledi.

Hükümlü sevk edildiği Keskin Adliyesi'ndeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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