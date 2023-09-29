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Güncel
AA 29.09.2023 00:32

Kırşehir'de göllere 1 milyon yavru sazan bırakıldı

Kırşehir'de 21 göl, gölet ve baraja 1 milyon yavru sazan bırakıldı.

Kırşehir'de göllere 1 milyon yavru sazan bırakıldı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen çalışma kapsamında Kırşehir'e 1 milyon yavru sazan tahsis edildiği belirtildi.

Hirfanlı Barajı'nın da aralarında bulunduğu 21 noktaya balık yavrularının etaplar halinde bırakıldığı ifade edilen açıklamada, kentteki su
kaynaklarının yavru sazanlarla buluşturulduğu belirtildi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa İlmeç ile Hayvan Sağlığı Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekiplerinin göletlere yavru sazan bıraktığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tarım ve Orman Bakanlığımızın büyük önem verdiği, kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımızın kaliteli, ucuz ve sağlıklı gıda ihtiyaçlarının karşılanması, ticari ve sportif amaçlı balıkçılığın desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir kullanılması ve kaynaklarımızın gelecek nesillere aktarılması için su ürünleri kaynaklarımızı balıklandırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda kentin farklı bölgelerindeki 21 noktaya 1 milyon yavru sazan bırakılmıştır."

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