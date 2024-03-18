Kırıkkale'de 11 yıl 21 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Üzerinde uyuşturucu madde ile yakalanan iki şahıs hakkında da adli işlem başlatıldı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, şehir merkezinde yapılan operasyonda, R.C. ve N.Ü.'nün üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Öte yandan, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde de çeşitli suçlardan hakkında 11 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.G.C. yakalanarak Keskin Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.