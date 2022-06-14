Haber Giriş: 14 Haziran 2022 Salı 22:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kira artış oranı kaç oldu? Kira artış oranı sınırlaması hangi tarihten itibaren geçerli?
Konutta kira artışını sınırlayan karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre yenilenecek konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek. Kira artış oranı sınırlaması ne zaman başlıyor? Kira düzenlemesi ne kadar sürecek?
Milyonlarca kiracının beklediği, konut kira artışını yüzde 25 ile sınırlayan düzenleme
Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kira artış oranı sınırlaması ne zaman başlıyor?
Buna göre, 11 Haziran 2022 ile 1 Temmuz 2023 tarihleri arasında yenilenecek
konut kira sözleşmelerindeki artış, bir önceki yılın yüzde 25'ini geçemeyecek.
1 yıl süreyle 12 aylık TÜFE ortalaması yerine sabit oran uygulanacak. TÜFE, yüzde 25'in altında gerçekleşirse düşük oran geçerli sayılacak. Yüzde 25'lik artışı geçecek şekilde yapılan sözleşmeler geçersiz olacak.
Düzenlemeden mevcut konut kiracıları yararlanacak. Bir yıldan daha uzun süreli kira sözleşmelerinde de yüzde 25 sınırı uygulanacak.
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