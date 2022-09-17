Haber Giriş: 17 Eylül 2022 Cumartesi 10:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'teki silahlı saldırıda yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Kilis'te silahlı saldırıda yaralanan 3 kişiden biri yaşamını yitirdi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki silahlı saldırıda yaralananlardan M.Ö, kaldırıldığı hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaralılardan A.B. ve H.Y'nin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'nde dün İ.A. ve H.S, aralarında husumet bulunan H.Y'ye pompalı tüfekle ateş etmiş, H.Y. ve bölgede bulunan M.Ö. ile A.B. yaralanmıştı. Polis ekiplerince olay yerinden kaçan İ.A. gözaltına alınmıştı. H.S'nin yakalanması için çalışma sürüyor.
Etiketler: Kilis
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