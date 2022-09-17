İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, TOKİ uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada 62 gram metamfetamin ve 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.T. ve A.G. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.