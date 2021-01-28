Haber Giriş: 28 Ocak 2021 Perşembe 13:59Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen çift hayatını kaybetti.
Deveciler Mahallesi Yağcılar Sokak'ta ikamet eden Fethi (74) ve Fatime Özden'e (55) ulaşamayan yakınları çiftin evine gitti.
Eve giren ve çiftin odada hareketsiz yattığını gören yakınları durumu sağlık ve polis ekiplerini bildirdi.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti.
Etiketler: Soba Zehirlemesi
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