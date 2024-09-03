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Güncel
AA 03.09.2024 17:05

Kilis'te kaçakçılık operasyonları: 17 zanlıya adli işlem yapıldı

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kilis'te kaçakçılık operasyonları: 17 zanlıya adli işlem yapıldı

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında 1-31 Ağustos tarihleri arasında çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 4 tabanca, 234 fişek, 1 av tüfeği, 2 kuru sıkı tabanca, 14 elektronik sigara, 3 cep telefonu, 3 bin 240 paket sigara, 150 puro, 33 litre sahte içki, 2 sahte para, 15 kilogram çay, 14 bin 764 tıbbi ilaç, 139 bin 220 makaron ele geçirildi, 17 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Öte yandan yakalama emri bulunan 5 şüpheliden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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