Haber Giriş: 8 Ocak 2022 Cumartesi 17:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te kablo hırsızlığı yaptıkları öne sürülen 2 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te kablo çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, son dönemde artan kablo hırsızlarına yönelik çalışma başlattı.
Bu kapsamda ekipler, merkeze bağlı Akçabağlar köyü civarında şüpheli M.Ö ve M.Ü. çaldıkları kabloları yakmaya çalışırken yakalandı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ö ve M.Ü. adliyeye sevk edildi.
Sıradaki Haber
Sakarya'da pazar yerinde cinayet: 2 tutuklama
Yükleniyor lütfen bekleyiniz