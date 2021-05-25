Haber Giriş: 25 Mayıs 2021 Salı 15:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kilis'te hırsızlık iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA]
Kilis'te hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), son bir ayda kent merkezindeki stüdyo dairelerde ve bağ evlerinde hırsızlıkların artması üzerine özel çalışma başlattı.
Çalışmaların ardından ekipler, düzenledikleri operasyonda hırsızlık yaptıkları tespit edilen A.Ö, H.E.K, Suriye uyruklu A.C. ve malzemeleri satın alan G.S'yi gözaltına aldı.
Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramada, 1 bilgisayar, 3 kamera kayıt cihazı, 1 motosiklet ve düğün salonundan çalınan 1 çelik kasa ele geçirildi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Bulunan malzemeler de sahiplerine teslim edildi.
Etiketler: Hırsızlık Jandarma Genel Komutanlığı
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