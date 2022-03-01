Doğa Koruma ve Milli Parklar Kilis Şube Müdürlüğü, 6 Mart itibariyle avlanma yasağının başlayacağını açıkladı.

Kilis Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

''Avın kapanış tarihi itibariyle, av ve yaban hayvanlarının üreme döneminin başladığı, avın açılacağı Ağustos ayına kadar bu dönemde avcılık faaliyetlerinin yasak olduğu özellikle av ve yaban hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme evrelerini içine alan bu süre zarfında toplumun tüm kesimlerinin tabii ortamlara çıkarken daha hassas hareket etmesi, av ve yaban hayvanlarının yavru ve yumurtalarını toplamaması gerekmektedir. Bu hususlara uymayanlar hakkında İl Şube Müdürlüğümüzce gerekli yasal işlemler uygulanacaktır."