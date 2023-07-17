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Güncel
AA 17.07.2023 16:31

Kilis'te 6,5 ayda 1405 düzensiz göçmen yakalandı

Kilis'te, 6,5 ayda 1405 düzensiz göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 20 şüpheli tutuklandı.

Kilis'te 6,5 ayda 1405 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-15 Temmuz arasında sınır hattı geri bölgesinde 835 düzensiz göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

Bu kapsamda 1405 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 48 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 19 araca ve 52 cep telefonuna el konuldu.

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Kilis Düzensiz Göçmenler
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