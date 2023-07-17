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Güncel
AA 17.07.2023 16:12

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir merkezli devre mülk dolandırıcılarına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Devre mülk sahibi vatandaşların, dolandırıldıkları iddiasıyla emniyet ve adli birimlere yaptıkları başvuruların ardından İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Eskişehir, Adana, Erzincan, Antalya, Diyarbakır, Ankara ve Sakarya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında baskın düzenlenen ev ve iş yerlerinde cep telefonu ve dijital materyaller ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 6 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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